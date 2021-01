Registrado menor índice de infestação da cidade em quatro anos

CARATINGA- Foi divulgado o Levantamento de Índices do Aedes aegypti (LIRAa) deste mês de janeiro. Os dados foram computados entre os dias 18 e 22 e o resultado foi de 2,8; o que coloca o município de Caratinga em médio risco de infestação.

Conforme Luís Henrique Bitencourt, superintendente de Vigilância em Saúde, janeiro de 2021 registrou o menor índice desde 2018. “No ano passado, nesse mesmo período de janeiro o índice foi de 3,3; ano de 2019 5,4 e ano de 2018 5,1. Dentro dos quatro anos foi o menor índice, mas, isso não quer dizer que devemos ficar tranquilos, as nossas equipes estão vigilantes, visitando todas as residências do município e a cada dois meses sua casa vai ser visitada. Esses cuidados não podem ser negligenciados, temos que continuar cuidando”.

Outro índice, o de Breteau ficou em 3,2%. Ele leva em consideração o número de larvas do mosquito transmissor da dengue encontradas na cidade, considerando a quantidade de imóveis visitados.

Algumas pessoas ainda têm o receio de receber os agentes de combate a endemias que, além de fazer a vistoria, também atuam na conscientização da população. Para Luís Henrique é preciso quebrar estas barreiras e facilitar o trabalho dos profissionais. “Precisamos entrar, porque tem focos dentro de casa. Ralinho de banheiro que não está sendo utilizado, plantas que têm aquele pratinho debaixo do vaso, caixa de descarga, depósito de água que geralmente tem atrás da geladeira. São muitos locais que no dia a dia a pessoa não observa e que nossos técnicos já estão treinados para isso. Vão mostrar à população onde pode existir possíveis focos”.

Atualmente, grande parte deste receio também se deve à pandemia de covid-19. O superintendente de Vigilância em Saúde afirma que todos os cuidados estão sendo adotados antes de adentrar nas residências. “Todos os nossos servidores quando chegam nas casas estão devidamente higienizados, com uso de máscara, toda visita passa álcool em gel, já leva o kit de prevenção da covid, para cada casa que vai visitar é feito esse procedimento. Pode ter certeza que vai chegar na sua casa para ajudar, fazer esse trabalho muito necessário nesse período agora, que geralmente alastram as larvas do mosquito Aedes aegypti”.