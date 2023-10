Advogados e uma estagiária recebem carteira da OAB

CARATINGA – Na semana passada, a Casa do Advogado, sede da 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG), foi palco de mais uma solenidade. Doze novos advogados e uma estagiária prestaram o compromisso e receberam oficialmente suas carteiras da Ordem, marcando o início de suas promissoras carreiras jurídicas. A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e colegas de profissão, que lotaram o espaço para prestigiar os novos membros da advocacia.

Os doze novos advogados e a estagiária que prestaram o compromisso foram saudados e receberam as boas-vindas da mesa de honra, composta por representantes da OAB Caratinga, Samuel André Carlos Franco, presidente da 8ª Subseção da OAB/MG, Daniele Ferreira de Faria, secretária geral, Luciene da Silva Cirilo Alves, conselheira subseccional, Ingrid Brenda de Almeida Santana, presidente da Comissão Direito na Escola da OAB Caratinga e Jéssica Batista Lopes Ferraz, presidente da Comissão OAB Jovem. Também estiveram presentes Nathália Ferreira Oliveira Santos, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Caratinga e Rodrigo Alves de Mello, presidente da Comissão de Esportes e Lazer da OAB Caratinga. “A OAB Caratinga deseja sucesso e realizações a todos os novos membros da advocacia, confiando que eles contribuirão para a promoção da justiça e dos valores éticos da profissão”, disse o presidente Samuel Franco. A cerimônia se encerrou com um coquetel, onde todos puderam confraternizar e celebrar esse momento único em suas trajetórias.