Advogado fala sobre reconhecimento de adoção de filha de Agnaldo Timóteo

Sidnei Lobo ainda disse que pretende visitar Caratinga para realizar um desejo do cantor

CARATINGA- A Justiça reconheceu a adoção de Keyty Evelyn, filha de Agnaldo Timóteo. Os advogados Sidnei Lobo Pedroso e Mara Lúcia Vieira Lobo, representantes do cantor no processo de adoção, ingressaram com a ação.

Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO, o advogado Sidnei comentou a decisão favorável e disse ainda que pretende visitar Caratinga para realizar um desejo do cantor.

Como se deu o ingresso desta ação até a decisão favorável?

É com muita e grande alegria que transmito a toda população de Caratinga, aos amigos de Agnaldo Timóteo, que o desejo do coração dele foi realizado num mês importante, que é do Dia dos Pais. Ele criou por 12 anos e seis meses a Keyty Evelyn Cologne e o grande sonho dele era fazer a ação de adoção. Outros advogados que passaram pela vida do Agnaldo Timóteo não tinham tido sucesso e eu, conjuntamente com doutora Mara Lúcia Vieira Lobo, entramos com ação de adoção e, agora no mês de agosto, mesmo que postumamente, conseguimos a adoção da Keyty Evelyn, que se passará a chamar Keyty Evelyn Timóteo e terá no registro de nascimento dela, Agnaldo Timóteo como pai e os pais dele como os avós da nossa querida Keyty.

Além desta decisão, o senhor tem trabalhado em outras questões relacionadas a Agnaldo Timóteo?

Além desse trabalho, também entrei com um pedido de aposentadoria. Pasmem, meus amigos de Caratinga, que o Agnaldo Timóteo, aos 79 anos, ele que começou a trabalhar muito cedo no DNER, em Minas Gerais, não estava aposentado. Consegui uma aposentadoria para ele, no regime geral e agradeço a Deus por tê-lo ajudado nos últimos anos de vida. Uma das coisas que fizemos também foi um testamento, onde deixamos não só na ação de adoção, diga-se de passagem que agora a Keyty Evelyn Timóteo é a única herdeira da fortuna e do patrimônio do Agnaldo Timóteo. Ela tem 50% da legítima e entendemos que poderemos conseguir mais 25% por conta do testamento na qual Agnaldo deixou 50% disponível para ela também. Mas, no testamento, tem algumas coisas importantes. Agnaldo me deixou como tutor voluntário da Keyty e desde quando ele faleceu por receber muitas pressões de uma irmã biológica do Agnaldo Timóteo, que mora no Rio de Janeiro, tive que ir lá e buscar a Keyty. Trouxe ela para São Paulo junto com a Zaria, que é a Maria do Rosário, que cuidou da Keyty para Agnaldo Timóteo enquanto ele fazia os shows, viajava e assim por diante. Elas estão morando comigo há cinco meses e tem sido uma grande alegria. Uma vitória também que Deus nos deu foi que consegui aposentar a Maria do Rosário, nossa querida Zaia, que é filha de Caratinga e trabalhou com Agnaldo Timóteo por 36 anos.

O testamento prevê algo em específico, se tratando da herança de Agnaldo?

Dentre todas as coisas, o Agnaldo me deixou como tutor voluntário, inventariante e testamenteiro. Eu coloquei uma cláusula e o Agnaldo aceitou, no testamento, muito importante, a Keyty só poderá vender o patrimônio construído aos 56 anos de vida profissional do Agnaldo, após os 40 anos de idade. Oportunistas aparecem sempre e nem o Agnaldo Timóteo morreu, apareceu um cidadão aqui em São Paulo se dizendo pai biológico da Keyty. Oportunistas vamos ter sempre, então, este trabalho que foi feito com muito zelo e esmero fez com que que no mês do Dia dos Pais, o Agnaldo Timóteo, mesmo que postumamente, recebesse essa vitória. A vitória é dele, da Keyty e da Maria do Rosário.

Agnaldo sempre falava com carinho sobre Caratinga. Ele tinha algum sonho ligado à cidade?

O Agnaldo Timóteo tinha mais um desejo. Em breve vou estar com vocês em Caratinga e vamos trabalhar para realizar este outro desejo que não vou dizer o que é. Mas, Caratinga foi muito importante para Agnaldo Timóteo, tanto é que a música ‘Os Verdes Campos do Lugar’, o Agnaldo queria que se chamasse ‘Os Verdes Campos de Caratinga’. Ele sempre foi apaixonado por Caratinga, elevou o nome da cidade a nível nacional, assim como fez o Ziraldo e tantos outros artistas e profissionais, porque Caratinga é um celeiro de pessoas que contribuíram e contribuem com a cultura do nosso País. Fico feliz que vou trabalhar mesmo para que a vontade dele seja realizada, mesmo que postumamente. Agradeço a Deus por ter me permitido privar da amizade particular do Agnaldo por 40, 45 anos; por ter trabalhado com ele na campanha de deputado federal no Rio de Janeiro e a todo o povo de Caratinga, que sempre valorizou o maior cantor romântico que esse país já teve. Deixo meu grande abraço, em breve estaremos juntos para comemorar essa vitória.