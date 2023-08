Advogado fala sobre coação sofrida por cliente em processo envolvendo ex-prefeito de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Nesta quarta-feira (2), o ex-prefeito de Bom Jesus do Galho, Willian Batista de Calais, o ‘Willian Motos’, foi preso em flagrante pelo delito de coação, durante uma audiência de instrução e julgamento realizada no Fórum de Caratinga.

William é acusado de desvio de renda pública em proveito de cinco pessoas, dentre elas seus irmãos, por meio de cheques emitidos pela prefeitura de Bom Jesus do Galho.

Uma das acusadas de receber o cheque é a ex-namorada de um dos irmãos do ex-prefeito. Conforme o advogado André Gustavo Magalhães, a sua cliente teria sacado um cheque a pedido de um dos réus, à época.

Na audiência desta quarta-feira (2), segundo o advogado, ela teria sido “coagida” dentro do fórum pelo ex-prefeito, a manter seu depoimento inicial, sendo “favorável a ele e aos irmãos”. Em data anterior (terça-feira, 1), um dos irmãos do prefeito também teria encaminhado mensagens via WhatsApp para a denunciada, para falar sobre o processo, motivo pelo qual também teve a prisão preventiva decretada.

O advogado André Gustavo explicou que nessa quarta-feira (2) foi a primeira audiência de instrução e julgamento de uma série de fatos que estavam sendo apurados na gestão do ex-prefeito Willian. “Nesse processo são seis réus, eu represento uma denunciada, sendo que desses, três são da mesma família, o ex-prefeito e mais dois irmãos dele. Um mora fora do Brasil, e o outro em Tocantins. No decorrer da audiência é direito de algumas testemunhas não falarem na presença dos acusados, pois podem se sentir coagidas. O juiz em comum acordo com os advogados das defesas, solicitou que os acusados aguardassem o depoimento das testemunhas no corredor do fórum. Em determinado momento, percebi que minha cliente estava nervosa, e ela relatou que o ex-prefeito Willian tinha se aproximado dela, e de certa forma ela se sentiu coagida com as palavras dele, onde ele teria insinuado que ela mantivesse o depoimento que ela tinha prestado outrora em fase de investigação do Gaeco, sendo que a nossa estratégia de defesa seria uma retratação, ela iria se retratar do que tinha falado na delegacia, que na época foi a mando dos irmãos, versão essa que os favorecia e a prejudicava”, explicou o advogado.

Ainda segundo André, um dia antes da audiência, o outro irmão dos ex-prefeito teria encaminhado duas mensagens para sua cliente, da mesma forma, orientando que ela mantivesse a versão dada na fase investigativa. “Como não posso ser omisso, defendendo os interesses e o direito, reportei essa notícia ao promotor e ao juiz, porque no meu entendimento tinha ocorrido um flagrante delito, porque ela estava sozinha, sem a presença do seu defensor. Entendemos então que houve uma coação no curso do processo. A audiência foi remarcada para o dia 5 de setembro, mas o juiz deu a palavra para que ela relatasse o ocorrido no corredor. Tudo é registrado no circuito de câmeras do fórum, não faz a captação de som, mas as imagens são claras nesse sentido e pedimos que fosse juntadas ao autos. O Ministério Público fez o pedido de decretação de prisão preventiva naquele momento, o que foi acatado pelo magistrado, que decretou a prisão dele pelo artigo 344, que é coação no curso do processo”.

O juiz efetuou a prisão de dois acusados, do ex-prefeito Willian e de seu irmão, por ter mandado mensagens. O ex-prefeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde houve a ratificação da prisão. E o advogado André requereu junto à autoridade policial que fossem tomadas medidas protetivas em favor de sua cliente, e em desfavor do Willian e do irmão que mandou as mensagens para ela.

A reportagem fez contato com a defesa de Willian, que informou que irá se manifestar somente nos autos.