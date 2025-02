Advogado de Manhuaçu morre em grave acidente na BR-381

Motorista de caminhão foge sem prestar socorro

JOÃO MONLEVADE – Um grave acidente na BR-381, na noite desta segunda-feira (24), resultou na morte do advogado Jésus Batista Sousa Sangi, 32 anos. A colisão aconteceu por volta das 19h20, próximo ao trecho conhecido como “Corte de Pedras”, em João Monlevade.

Segundo informações do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor), a vítima dirigia um Toyota Corolla e retornava de Belo Horizonte para Manhuaçu quando foi atingida por um caminhão ainda não identificado. O impacto aconteceu na lateral do carro, e as primeiras análises apontam que o caminhoneiro pode ter perdido o controle da direção devido à pista molhada no momento do acidente.

O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro à vítima. Equipes de resgate foram acionadas, mas o homem morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi chamada para os procedimentos de praxe e a liberação do corpo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga o caso e busca informações sobre o caminhão envolvido na colisão.

Jésus Batista Sousa Sangi também era assessor parlamentar dos deputados Leleco e Padre João.

Nota

Os deputados petistas Leleco e Padre João emitiram em conjunto nota de pesar:

“Nós do Projeto Juntos para Servir, deputado estadual Leleco Pimentel, deputado federal padre João e equipe de assessoria, com pesar e tristeza, choramos a passagem de Jésus Batista Sousa Sangi, de Manhuaçu. Estamos estarrecidos. Jésus sofreu um acidente trágico na BR-381, próximo à cidade de João Monlevade, na noite de segunda-feira, 24/02/25. Não resistiu e faleceu no local.

Jesus era do grupo de assessoria jurídica e política, com atuação na região de Manhuaçu, desde 2017.

Era mais do que um assessor. Era um irmão, um amigo, um companheiro. Um jovem advogado exemplar, coerente em seus princípios e de ética profissional singular, que despontava como uma grande liderança, pela grande competência. Dr. Jésus, travou importantes lutas em favor do povo: dos trabalhadores rurais, dos agricultores familiares, dos movimentos sociais, dos atingidos por barragens e pela mineração, pela defesa do meio ambiente, da produção orgânica a agroecológica. Sua vida foi tão cedo, ceifada e seus sonhos interrompidos, quando voltava de uma reunião de trabalho com destino à sua cidade, ao encontro de sua família.

Nossas orações a Deus pelo conforto de seus familiares: seu pai, sr. Afonso Sangi, sua mãe, Ângela; sua irmã Naiara e sua esposa, Dra. Larissa. Que Deus conforte o coração de todos familiares, parentes e amigos.

Ainda não temos informações do velório e do sepultamento. Jesus Sangi, presente! Fica seu sorriso, sua alegria, seu jeito simples e cativante, para sempre em nossa memória

“Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente” (Evangelho de João 11,25-26)”.

Deputado estadual Leleco Pimentel

Deputado federal Padre João

E equipe de assessoria.