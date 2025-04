Advogada é esfaqueada durante encontro em hotel do bairro Lourdes, em BH

Mulher mora no hotel, que fica na avenida Alvares Cabral, e recebeu um homem, de 34 anos, no local

Uma advogada de 41 anos foi esfaqueada durante um encontro amoroso em um hotel localizado no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (1º). Conforme informações iniciais, a mulher mora no hotel, que fica na avenida Alvares Cabral, e recebeu um homem, de 45 anos, no local.

Os dois consumiram bebida alcoólica por horas. O homem estava com um canivete e atacou a mulher com cinco golpes.

Após o crime, o agressor desceu até o lobby do hotel, mas o vigia desconfiou das roupas ensanguentadas e proibiu a saída. A PM foi acionada e deteve o agressor. O suspeito disse que a mulher teria tentado matá-lo e estava com o canivete.

A vítima foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro João XXIII, em estado delicado.

Fonte: Itatiaia