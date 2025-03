ADUJA se destaca em competição e é vice-campeã na 2ª Copa de Futebol de Base de Tarumirim

CARATINGA – A Associação Desportiva União de Jacutinga (ADUJA), um projeto voluntário criado por três amigos da comunidade do distrito de São João de Jacutinga, zona rural de Caratinga, tem se consolidado como um grande impulsionador do esporte na região. O projeto, idealizado por Souza Júnior, Emerson Machado da Silva e Edilson Paulo Vieira, foi fundado há quase três anos e, apesar das dificuldades enfrentadas pela falta de apoio público, segue firme, atendendo cerca de 100 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos.

De acordo com o instrutor do time, Souza Júnior, no último final de semana, a equipe participou da 2ª Copa de Futebol de Base de Tarumirim, “um campeonato de alto nível com a participação de 12 equipes”. A competição reuniu times de toda a região do Vale do Aço e contou com grandes equipes, inclusive de Inhapim e de Imbé de Minas, aqui da região. “Na categoria Sub-16, a equipe da ADUJA integrou um grupo muito forte, onde apenas o primeiro colocado passaria para a próxima fase. Após uma vitória emocionante por 1 a 0 contra a equipe de Imbé de Minas, a ADUJA garantiu a liderança do grupo e se classificou para a semifinal contra a equipe de Itambacuri. O jogo, que terminou empatado em 0 a 0 no tempo normal, foi decidido nos pênaltis, e a equipe de São João de Jacutinga levou a melhor, garantindo a vaga na final”, destacou com orgulho, Souza Júnior.

O campeonato, considerado de alto nível, contou com a presença de equipes respeitadas, como a ADIM (Associação Desportiva Imbé de Minas), conhecida por formar jogadores que disputam campeonatos importantes, inclusive um dos atletas acaba de ir para a base do Atlético Mineiro. “A ADUJA teve a oportunidade de enfrentar esses times de prestígio e se destacou, conquistando o vice-campeonato com uma performance que, segundo os organizadores e participantes, mostrou o grande potencial da equipe”, diz Souza Júnior.

Durante a competição, quatro atletas da ADUJA foram observados por olheiros de clubes profissionais, o que pode ser um marco importante na carreira dos jovens atletas da comunidade. Para os membros da Associação, esse reconhecimento é um grande motivador e um indicativo de que o trabalho realizado com dedicação e esforço pode levar a grandes conquistas.

Emocionado com a experiência, Souza Júnior, um dos fundadores da ADUJA, falou sobre a importância do projeto e do apoio que ele tem recebido, apesar das dificuldades. “Infelizmente, nós não recebemos apoio do poder público, mas seguimos com o projeto graças à força dos amigos e à nossa determinação. Estamos fazendo algo importante na vida desses adolescentes, oferecendo a eles uma chance de um futuro diferente”, destacou.

O goleiro da equipe, Rafael de Souza Machado, 14 anos, que se destacou ao ser eleito o “Goleiro Revelação” do campeonato, também expressou sua gratidão. “Foi muito gratificante estar lá, defendendo pênaltis e sendo aplaudido por todos. Isso é um grande incentivo para seguir minha carreira no futebol. Me inspiro em grandes goleiros, como o Courtois, e espero um dia alcançar meu sonho de ser um gigante no futebol”, afirmou.

Por fim, a Associação aproveitou para parabenizar o secretário de esportes de Tarumirim, Afrânio, pelo trabalho exemplar realizado na organização do campeonato. “A cada centavo investido no esporte é um passo a mais para tirar crianças do caminho do crime e proporcionar saúde e lazer. Tarumirim está de parabéns pela estrutura e organização do evento”, completou Souza Júnior.

“A participação da ADUJ na 2ª Copa de Futebol de Base de Tarumirim foi um grande marco para o projeto, trazendo visibilidade e novos horizontes para os jovens talentos de São João de Jacutinga”, finaliza Souza Júnior.