“Adoro postar fotos”, afirma digital influencer Mayra Martins

CARATINGA – O programa ‘Conectados com Marcy Lopes’ recebeu nesta quarta-feira (2), a digital influencer Mayra Martins, 26 anos. Ela é de Inhapim, tem uma filha de seis anos e é seguida por 125 mil pessoas em seu instagram @mayra_martinss.

Na entrevista ela contou que adora postar fotos, que já consegue sobreviver com o dinheiro de digital influencer, e ainda dá dicas para quem pensa em seguir carreira nas redes sociais.

Você é a maior influenciadora em se tratando de seguidores em Inhapim?

Sim. De lá com o maior número sou sim, e eu estou muito feliz.

Quando foi a primeira vez que recebeu por seu serviço na internet?

A primeira vez foi aqui em Caratinga mesmo, de uma loja, nunca esqueço que foi o meu primeiro trabalho. Depois comecei a receber dinheiro, porque antes eu fazia muita permuta, quando que estava começando era só blusinha, sapato, essas coisas… Mas hoje eu estou recebendo em dinheiro, estou super feliz com esse grande resultado, eu faço o que gosto.

É possível sobreviver do seu trabalho com digital influencer?

Sim, graças a Deus hoje trabalho com o que eu gosto, e consigo sobreviver com a internet.

Sua filha gosta de aparecer no Instagram como você?

Nossa! Sim, ela gosta demais, ama muito. Hoje mesmo eu fiz uns stories com ela, e uma seguidora perguntou quantos anos minha filha tem. Ela mesma falou a idade, e ainda falou assim: ‘me segue lá no Instagram, sou blogueira’. Daquele tamanho já falando assim, minha filha me apoia muito, hoje mesmo eu disse que iria participar do programa ela ficou super feliz por mim.

E você acredita que ela irá seguir sua carreira?

Sim, ela gosta muito gosta de foto, é espontânea, gosta de fazer vídeos. Então, ela sou eu todinha.

Quem é a sua maior influenciadora hoje?

Gosto muito de acompanhar a Leandra Lyra, gosto muito do jeito dela, é muito humilde também, conversa com todo mundo, é uma inspiração pra mim.

E como é ser famosa em sua cidade?

Eu fico muito feliz que às vezes chego a algum lugar, a pessoa me cumprimenta e fala: ‘aí, te sigo no Instagram , fico muito feliz em te acompanhar, adoro seu conteúdo. Isso pra mim é tudo, esse grande reconhecimento e carinho hoje pra mim é perfeito.

Conte um momento engraçado que aconteceu e você postou.

Às vezes gravo muito rápido uns stories. Uma vez estava numa loja e o dono estava também, e eu gravando rápido. Comecei embolar as coisas, a minha sorte é que ninguém viu essa mancada que dei, perdi onde estava na fala, mas graças a Deus só foi uma vez que isso que aconteceu, mas achei super engraçado, fiquei rindo o tempo todo da situação.

Como você conseguiu atingir 125 mil seguidores?

Então, desde pequena sempre gostei de tirar muitas fotos, então todos os dias e posto no meu Instagram, pode ver lá que todo dia tem uma foto nova. Acho que consegui por que estou sempre ali no Instagram gerando conteúdo, e o tempo todo respondendo os meus seguidores, conversando e fazendo fotos. E são fotos boas, sempre capricho, então acho que foi isso, porque movimento sempre.

Você gosta de sempre estar maquiada?

Nem todo dia, dentro de casa quase não uso, gosto de ficar normal com roupa de dormir mesmo, com cabelo desarrumado, só para sair mesmo que eu faço maquiagem, em casa não.

Você é baladeira ou caseira?

Antes eu bem baladeira, hoje estou bem mais quieta, até porque estou namorando. Agora fico mais quieta em casa, antes sempre que tinha uma festa, lá eu estava.

Qual o conteúdo que seus seguidores mais gostam de ver em Instagram?

Eles gostam de ver dicas. Sempre gosto de dar dicas, tanto para pele, cabelo, ou maquiagem. Eles estão sempre acompanhando, e tem um engajamento muito bom.

Qual mensagem você deixa para quem quer ser um digital influencer?

Se você tem sonho de ser um digital influencer, e tem uma vontade enorme, não pense em críticas, porque vão te criticar de qualquer forma, e como diz aquele ditado: ‘Se nem Deus conseguiu agradar a todo mundo, nem você conseguirá’. Então pense em você, vá atrás dos seus sonhos e nunca desista.

PING-PONG

-ALEGRIA: Minha filha

-TRISTEZA: Falecimento de uma familiar

-FUTURO: Crescer ainda mais no meu Instagram, ter minha própria marca

-VIDA: Minha família

– COR: Rosa

-MÚSICA: Sertaneja

-PERFUME: Caroline Herrera