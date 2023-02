Adoro Comédia lança a Temporada de Stand-Up Comedy 2023

Caratinga, Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Itabira e João Monlevade vão receber mais de 40 shows de stand-up

DA REDAÇÃO – Yuri Marçal, Fidelis Falante, Paul Cabannes e Marcus Cirillo, são alguns dos comediantes na programação que vai de março a novembro e passa por diversas cidades do interior de Minas Gerais, e Caratinga está no roteiro, do bar ao teatro; os ingressos já estão à venda.

Adoro Comédia surgiu com o lema de manter o bom humor por perto, levar o melhor da comédia nacional para o interior e incentivar o surgimento da cena local.

Em 2022 produziu sucessos de bilheteria com os comediantes Marcelo Duque, Rafael Aragão, Eros Prado, Marcus Cirillo e Diogo Almeida, além de produzir os eventos chamados de Open Mic, que visa dar espaço para o artista da região.

O ano de 2023 vem cheio de novidades! Além do stand-up comedy nos teatros, também teremos em bares e similares no formato tradicional “Comedy Club” com mesas, cadeiras, consumação de bebidas e comidas. A outra novidade é a cidade de Caratinga, que juntamente com Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Itabira e João Monlevade, juntas vão receber mais de 40 shows de stand-up.

Os artistas já confirmados são; Marcus Vinile, Rodrigo Cáceres, Fidelis Falante, Paul Cabannes, Yuri Marçal, Santigo Mello, Marcus Cirillo, Marcos Machado e Danubia Lauro.

A Produtora mantém a característica de ingressos com o apelo social, ajudando a instituição APAE com doações de leite integral. Os eventos nos teatros vão de 30$ a 80$ reais o ingresso e com a opção do solidário, enquanto nos bares vão de 25 a 40 reais.

“Acesse www.adorocomedia.com.br para mais informações, aproveite e compre o seu ingresso antes que esgote”, informa a produtora.