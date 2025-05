Adolescentes são apreendidos por roubo e tráfico durante operação da PM

Ação rápida da Polícia Militar recuperou bicicleta roubada, apreendeu drogas e revelou envolvimento dos menores com o tráfico. Arma usada no crime não foi localizada

CARATINGA – Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram apreendidos na noite dessa quinta-feira (8) durante uma operação de grande impacto realizada pela Polícia Militar no bairro Salatiel. A ação fez parte da Operação PMMG 250 Anos, que ocorre em todo o estado em comemoração ao aniversário da corporação.

A ocorrência teve início por volta das 23h30, quando um jovem de 15 anos acionou os militares após ser vítima de um assalto violento. Segundo relato da vítima, ele teve sua bicicleta motorizada levada sob ameaça de arma de fogo e uso de força física. O crime mobilizou rapidamente as equipes policiais, que iniciaram diligências na tentativa de localizar os autores.

Poucos minutos após o acionamento, os dois suspeitos foram localizados em pontos distintos da cidade. Um deles estava em posse da bicicleta roubada, ainda intacta. No entanto, durante a abordagem, os militares encontraram com os adolescentes 12 pedras de crack, indicando que o caso ultrapassava o roubo e envolvia também o tráfico de drogas.

As diligências continuaram e levaram a Polícia Militar até um ponto de venda de entorpecentes na mesma região, onde um dos menores atuava como “aviãozinho”. No local, foram apreendidos 229 pedras de crack, 135 buchas de maconha, 62 pinos de cocaína, além de R$ 1.608 em dinheiro, três aparelhos celulares e uma balança de precisão — materiais típicos do comércio ilegal de drogas.

Apesar da operação bem-sucedida, a arma de fogo utilizada no assalto não foi encontrada. A suspeita é de que o armamento tenha sido escondido ou repassado a terceiros logo após o crime.

Os adolescentes foram apreendidos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde foram acompanhados por seus responsáveis legais. Segundo a Polícia Militar, a ação foi fundamental para interromper a sequência de delitos e reforçar a segurança na região.