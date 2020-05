Adolescentes envolvidos com drogas são apreendidos no Zacarias e Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Nesta quarta-feira (29/04), a Polícia Militar apreendeu adolescentes envolvidos com tráfico de drogas nos bairros Zacarias e Nossa Senhora Aparecida.

Zacarias

Por volta das 17h30, a Polícia Militar fez uma abordagem na vila Maria, bairro Zacarias. Os policiais apreenderam dois menores, 16 e 17 anos respectivamente, e recolheu três buchas de maconha, uma balança e 308 reais.

A PM recebeu denúncia que um menor estaria, junto de seu amigo, vendendo drogas na Vila Maria. Diante da informação, uma guarnição foi ao local e abordou os menores. Durante busca pessoal, foi encontrado 75 reais com um dos adolescentes, mas ele se negou dizer a procedência do dinheiro. Já com o menor, alvo da denúncia, foram encontrados R$ 223,00, além de três buchas de maconha e a balança digital.

Os menores foram apreendidos e encaminhados até a delegacia de Polícia Civil.

Aparecida

Em uma ação realizada na noite de quarta-feira (29) na rua Professor Olinto, bairro Nossa Senhora Aparecida, a PM recolheu duas pedras de crack, 80 reais e um celular. Um menor, 17, foi apreendido.

Os militares foram averiguar denúncia anônima dando conta que o adolescente estaria envolvido com o tráfico de drogas e que ele guardaria entorpecentes em sua residência. A guarnição foi ao local e viu quando o denunciado entregou algo para um indivíduo que estava numa moto escura. Esse motociclista fugiu ao notar a aproximação da viatura. Já o menor foi abordado e com ele foram encontrados dinheiro e as pedras de crack.

O menor foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.