Adolescentes apreendidos com dinheiro falso

CARATINGA – Três adolescentes, 10, 13 e 16 anos respectivamente, foram apreendidos na noite desta quinta-feira (4) no centro de Caratinga. Eles estariam passando notas falsas em estabelecimentos comerciais. A Polícia Militar também recolheu dez cédulas falsas de 50 reais.

A PM foi acionada e após patrulhamento, os militares avistaram os menores na rua Coronel Pedro Martins e procederam à abordagem. Com os adolescentes, foi encontrada uma carteira contendo R$ 500,00 em notas falsas de R$ 50,00, além de R$ 100,00 em cédulas verdadeiras, supostamente provenientes de trocas realizadas junto aos estabelecimentos comerciais.

Diante dos fatos, a Polícia Militar acionou os responsáveis legais, que foram encaminhados junto com os menores à Delegacia de Polícia Civil para prestarem depoimento.