Adolescente tenta matar homem e acerta criança de 3 anos

Segundo o Boletim de Ocorrências, jovem teria se aproximado da vítima perguntando se seria pai de uma pessoa. As polícias Civil e Militar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, procuram por um adolescente, de 16 anos, que baleou um menino de três anos e deu quatro tiros no avô da criança, de 50 anos, neste domingo (26/11).

Os crimes aconteceram no Bairro Santos Dumont II. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o adolescente esperou até que a família entrasse num carro. Ele, então, se aproximou e perguntou ao avô se ele seria o pai de uma pessoa. Com a resposta positiva, o adolescente sacou um revólver e começou a atirar, atingindo pescoço, rosto e braços da vítima. Além disso, uma das balas acertou a criança de três anos. No BO consta ainda que o crime foi cometido na frente de vários familiares.

Fonte: Estado de Minas