Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto

O jovem foi brutalmente assassinado e o corpo já estava em estado de decomposição

IMBÉ DE MINAS – Terminou na manhã de ontem a busca da família pelo adolescente Lucas Leone Tavares, de 17 anos, desaparecido desde a última quinta-feira (23). Seu corpo foi encontrado em estado de decomposição nos fundos de uma construção civil, na avenida Antônio Carlos, em Imbé de Minas.

O corpo de Lucas foi encontrado por seu tio, Denilson Tavares, que ficou bastante atormentado com a morte. “Na quinta por volta de 21h ele largou celular em casa, foi para a rua e não voltou mais. Procurei por todas as cidades vizinhas, ficavam ligando e dizendo que estava amarrado no mato. Hoje (ontem) fui tratar de um porco, vi um saco com mosquitos, vi um pé e era ele. Fiquei desesperado, puxei a lona e vi, estava todo queimado, estou arrasado, era tranquilo, fumava dentro de casa e não mexia com ninguém”.

O sargento Gleidson disse que desde a última quinta-feira (23), o trabalho da polícia foi para localizar o menor, mas não tinham muitas informações. Foi então que começou a ouvir várias pessoas, e a partir de sábado (25) já desconfiavam que ele não estaria vivo, por conta do tempo que estava fora de casa, o que não era comum. “Ele tinha envolvimento com tráfico de drogas. Tivemos informações que ele teria ido a São Sebastião do Anta e ontem à noite (segunda-feira, 27) apareceu uma denúncia de que o corpo estaria em Imbé de Minas próximo a uma estação da Copasa. Militares, parentes e amigos começaram a procurar e hoje pela manhã (ontem) o tio viu um pé e constatou que era ele. Foi morto de forma violenta, é certo que não foi apenas um autor e havia ódio. Agora a gente trabalha com a linha dos últimos conflitos que ele teve. Ele já foi apreendido com drogas em Imbé, mas não era violento, era calado e tranquilo”, afirmou o sargento.

O perito da Polícia Civil, Fernando Gomes, disse que provavelmente Lucas foi assassinado com um objeto cortante, que pode ter sido uma faca. “Ele estava amarrado e com uma camisa tampando o rosto totalmente desfigurado. Tinha uma dilaceração completa na parte do abdômen e estava com queimadura do sol. Agora é aguardar o IML (Instituto Médico Legal) fazer exames internos. Provavelmente ele não foi morto ali, foi um local de desova”, disse o perito.

Foi encontrado um cinto que estava amarrando as pernas de Lucas, que foi recolhido e passará por perícia para ver se tem alguma digital.

Eliane Cristina, mãe de Lucas, lamentou a morte do filho e exigiu justiça. “Ele morava com meus pais, era tranquilo, mas de duas semanas pra cá estava muito acuado, alguém estava o ameaçando, mas não se abria, tinha medo de mim. Ele iria embora esse mês para Belo Horizonte. Nunca esperava receber uma notícia desta. A justiça tem que ser feita, ele não era animal pra ter a vida tirada desse jeito, não fazia mal a ninguém”, disse a mãe de Lucas.

Até o final dessa edição nenhum suspeito tinha sido detido.