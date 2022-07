Adolescente morre em acidente na MG-108, em Pocrane

POCRANE – Sebastião Aniceto da Silva Neto, 16 anos, morreu nesse último sábado (9). O veículo onde ele estava se envolveu em um grave acidente na MG-108, KM 101, em Pocrane.

Câmeras de segurança que ficam na cidade flagraram o momento em que o veículo For Ranger entra na contramão e atinge o Fiat Grand Siena, carro em que estava o adolescente que faleceu.

Das cinco vítimas, duas foram levadas com lesões graves ao hospital César Leite, em Manhuaçu.

De acordo informações obtidas pela Polícia Militar, o condutor do veículo Ford Ranger havia fugido do local e apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. No pronto socorro, os militares foram informados que os passageiros da caminhonete disseram que estavam em uma festa na cidade de Taparuba e teriam feito uso de bebida alcoólica.

Conforme a PM, o condutor da Ford Ranger é habilitado, mas evadiu do local, já o condutor Fiat Grand Siena é inabilitado, mas não foi conduzido por estar internado em estado grave com fratura no fêmur.

A perícia técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Um laudo será emitido informando as causas do acidente.