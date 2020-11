Adolescente morre em acidente na BR-474

IPANEMA– Dadiel Felipe de Oliveira, 17 anos, sofreu um acidente na tarde deste último domingo (22), e acabou falecendo. A colisão aconteceu no KM 92, da BR- 474, em Ipanema.

Dadiel pilotava a motocicleta Honda CG 150 Titan, e de acordo com populares, seguia para sua casa em Patrocínio, zona rural de Caratinga, quando perdeu o controle direcional do veículo, e se chocou contra uma estaca de cerca às margens da via, sendo arremessado.

O veículo, que não possuía impedimentos, foi liberado pela Polícia Militar Rodoviária para o primo da vítima.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.