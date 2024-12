Adolescente morre em acidente de moto no distrito de Santa Efigênia

CARATINGA- Natanael Messias Ramos, de 17 anos, mais conhecido como ‘Nati’, morreu no início da noite dessa segunda-feira (9), quando sofreu um acidente de moto na estrada de acesso a Santa Efigênia, distrito de Caratinga.

O adolescente estava na garupa da moto de um amigo quando o condutor perdeu o controle da direção, a moto deslizou e eles caíram.

Os dois foram socorridos ao hospital Irmã Denise. Natanael não resistiu aos ferimentos e morreu, o condutor da moto segue internado.

O corpo do adolescente será velado na igreja Assembleia de Deus, no distrito de Santa Efigênia, com horário de início do velório previsto para 13h desta terça-feira (10).