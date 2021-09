Adolescente morre ao cair de obra em Dom Cavati

DOM CAVATI– Maicol Martins Pires, 17 anos morreu na manhã desta quarta-feira (8), depois de sofrer um acidente de trabalho, na avenida Washington Luiz, no centro de Dom Cavati.

De acordo com informações repassadas por familiares, Maicol estava trabalhando na parte de acabamentos de uma construção, quando lhe pediram para subir e colocar uma lona no telhado do prédio ao lado. Quando Maicol estava colocando a lona, acabou pisando em uma telha transparente na claraboia e caiu.

O prédio de quatro andares tem aproximadamente 15 metros de altura. Maicol faleceu devido ao forte impacto contra o chão. Médicos que trabalham numa clínica ao lado tentaram reanimar o jovem, mas não foi possível.

Completamente desesperado o pai de Maicol conversou rapidamente com a reportagem e disse que a morte poderia ter sido evitada se tivesse equipamentos de proteção na obra.

“Não deveriam ter pedido a ele pra subir lá, não tinha experiência com isso. Perdi metade de mim, era um menino alegre, trabalhador. Me chamaram pra ver meu filho todo estourado, deveriam ter chamado pra colocar a lona lá. Estive com ele hoje cedo, brinquei com ele, não consigo acreditar que perdi meu filho”, disse Roberto aos prantos.

Maicol completaria 18 anos no próximo dia 5 de outubro. O velório estava previsto para acontecer na igreja Adventista do Sétimo Dia, o horário do sepultamento ainda não estava definido. O responsável pela obra não foi encontrado pela reportagem.