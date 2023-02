Adolescente morre afogado no rio Matipó

MATIPÓ (MG) – Lucas Eduardo Martins Rosa, de 15 anos, morreu afogado na tarde deste domingo, 05/02, no rio Matipó.

Cinco jovens estavam nadando no rio, próximo à entrada da cidade, quando Lucas Eduardo Martins Rosa, de 15 anos, afogou-se. A profundidade varia de 3 a 5 metros no trecho.

No primeiro dia de buscas, militares da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu realizaram buscas a bordo de um barco motorizado em uma extensão de 2 quilômetros do rio, mas o corpo ainda não foi encontrado. As buscas continuam nesta segunda.

A equipe do Corpo de Bombeiros contou com apoio da Polícia Militar da cidade.

