Adolescente morre afogado em Caputira

CAPUTIRA – O adolescente Wilker Junior Santos Rodrigues, 15 anos, morreu afogado no último sábado (26) em uma represa localizada no município de Caputira.

A 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu foi acionada para um caso de afogamento em Caputira. Testemunhas relataram que o menor desapareceu nas águas ao tentar atravessar uma represa.

As buscas subaquáticas começaram de imediato, mesmo em condições noturnas. Inicialmente, o jovem não foi localizado. Porém, utilizando equipamentos de mergulho, os bombeiros encontraram a vítima a cerca de 15 metros da margem, submersa a aproximadamente 7 metros de profundidade.

Após o resgate, o corpo foi levado para a margem da represa, onde a perícia técnica da Polícia Civil e uma equipe funerária foram acionadas para realizar os procedimentos necessários. O local foi mantido sob vigilância de familiares e da Polícia Militar.

