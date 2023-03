Adolescente foge e abandona sacola com cocaína e crack

CARATINGA – No final da noite dessa última segunda-feira (27/2), a Polícia Militar desencadeou uma operação na rua José Belegard, no bairro Nossa Senhora Aparecida, para combater o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, o adolescente de 15 anos, ao perceber a aproximação da viatura acabou fugindo, deixando para trás uma sacola com 16 cápsulas com cocaína e uma pedra de crack. O menor não foi encontrado.

A droga foi recolhida e entregue na delegacia de Polícia Civil.