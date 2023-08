Adolescente flagrado com drogas no “Morro da Antena”

CARATINGA – Um menor de 17 anos foi apreendido na tarde dessa sexta-feira (11), quando uma equipe Tático Móvel da Polícia Militar realiza averiguação de uma denúncia de tráfico de drogas no “Morro da Antena, que fica no bairro Esperança.

De acordo com o sargento Cotta, foi constatado pelo cabo Alessandro que o adolescente estava evadindo pelos fundos de uma casa, levando com ele volumes suspeitos, que possivelmente tentaria dispensar, por ser material ilícito.

O menor foi abordado e com ele e também na casa onde estava, foram encontrados quatro rádios comunicadores, uma balança, cordões e pulseiras, vários pinos vazios para acondicionar cocaína, duas barras de maconha, um tablete da mesma droga, uma sacola contendo substância semelhante a pasta de cocaína, vários matérias para acondicionamento de entorpecentes, uma munição 9mm e R$ 382,20.

O menor foi apreendido e conduzido para a delegacia.