Adolescente é suspeito de estuprar jovem com deficiência mental

SANTA RITA DE MINAS – Um adolescente, 15 anos, é suspeito de estuprar uma jovem, 22, que possui problemas mentais. O caso teria acontecido no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe da jovem nesse último domingo (20), informando que a filha havia sido vítima de estupro no sábado (19). A mulher contou que sua filha sofre de problemas mentais e faz uso de diversos medicamentos para “nervo”, e que no momento do fato, ela havia saído de casa para fazer uma compra, ficando a vítima sozinha. Quando retornou, encontrou sua filha chorando, dizendo que o menor, conhecido da família, chegou a sua casa, segurou-a pelo pescoço e braços, forçando-a a ter relação sexual.

De acordo com a PM, a jovem demonstrou dificuldades em contar o ocorrido, mesmo durante o atendimento médico, mas confirmou que o menor infrator retirou sua roupa contra sua vontade, mantendo relação sexual.

A vítima foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento de Caratinga, não sendo relatadas lesões aparentes, e a avaliação da perícia médica foi solicitada.

O menor infrator confirmou os fatos, contudo, disse ter ocorrido com o consentimento da vítima. Ele não foi apreendido pois já havia passado o flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Civil instaurou procedimento de apuração de ato infracional. A vítima e sua genitora foram ouvidas e a vítima foi encaminhada para fazer o auto de corpo de delito. “E em seguida encaminharemos para o Ministério Público da Infância e Juventude para providências. Nos próximos dias ouviremos duas testemunhas e o menor infrator”, informou a delegada Nayára Travassos.