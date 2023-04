Adolescente é espancada e enforcada por ex-namorado no interior de Minas

Um homem de 20 anos é procurado suspeito de ter espancado, com um pedaço de madeira, e enforcado a ex-namorada, de 16 anos, em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (24/4). Ele já havia sido preso por agredir a adolescente.

A jovem contou que tinha medida protetiva contra o ex, mas, mesmo assim, vinha recebendo constantes ameaças de morte e sendo perseguida por ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida no rosto, nos braços, nas pernas e nas costas. Ela teve hematomas e acabou desmaiando.

O suspeito levou a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade e, ao perceber que foi denunciado, tentou tirar a garota do local. Apesar disso, a Polícia Militar foi acionada, e a vítima, resgatada. Até o encerramento da ocorrência, o homem não havia sido localizado.