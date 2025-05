Adolescente é apreendido vendendo drogas no bairro Esperança

CARATINGA – Na tarde deste domingo (11), a Polícia Militar, por meio do 62º Batalhão, apreendeu um adolescente de 16 anos por envolvimento com o tráfico de drogas. O caso ocorreu na Rua Iapu, onde a presença da PM foi motivada por uma denúncia anônima. Segundo informações recebidas pelos militares, o menor estaria utilizando a via pública para comercializar entorpecentes, prática que, infelizmente, vem sendo cada vez mais comum entre jovens aliciados pelo crime. A equipe policial iniciou o patrulhamento e, ao se aproximar do endereço indicado, percebeu a movimentação suspeita do adolescente, que tentou se afastar do local ao notar a presença da viatura.

O jovem foi abordado já nas imediações da Rua Coronel Chiquinho, a poucos metros do ponto inicial da denúncia. Durante a abordagem, os militares realizaram uma busca pessoal e encontraram com ele apenas uma nota de R$ 10,00. No entanto, a investigação não parou por aí. Os policiais decidiram averiguar o terreno próximo ao local de onde o adolescente havia saído, e foi então que encontraram 19 buchas de maconha, 22 pinos de cocaína e mais R$ 60,00 em dinheiro. O material apreendido estava a poucos metros de onde o adolescente foi visto, confirmando a suspeita inicial de que ele atuava como ponto de distribuição no bairro. A operação reforça a importância das denúncias da comunidade no combate ao tráfico local.

Confrontado com as evidências, o adolescente não hesitou em confessar. Segundo seu próprio relato aos policiais, ele está envolvido com o tráfico há cerca de um ano, e vendia cada bucha de maconha por R$ 10,00, enquanto os pinos de cocaína eram comercializados por R$ 20,00. A frieza e clareza das informações fornecidas pelo menor impressionaram os agentes, revelando uma estrutura informal de comércio ilícito operando dentro da própria comunidade. O caso acende um alerta para o recrutamento precoce de adolescentes pelo narcotráfico, que se aproveita da vulnerabilidade social e da sensação de impunidade que muitas vezes acompanha esses jovens. A apreensão do menor reforça a atuação firme da PM no combate ao crime, mas também revela uma realidade preocupante que exige medidas mais amplas de prevenção e inclusão.

Após o flagrante, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que foi conduzido conforme os procedimentos legais. Por se tratar de um menor de idade, ele foi liberado em seguida, ficando sob responsabilidade de sua mãe, que assinou um termo de compromisso se responsabilizando pela sua apresentação futura às autoridades.