Adolescente é apreendido por furto de motocicleta

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde da última terça-feira(13) após o furto de uma motocicleta em São João do Oriente. A polícia foi acionada após o proprietário da motocicleta, um homem de 39 anos, relatar o furto do veículo. Segundo a vítima, ele havia estacionado brevemente sua Honda CG Titan 150, cor laranja, deixando a chave na ignição. Ao retornar, constatou que a moto havia desaparecido.

Após o alerta, as equipes policiais da região iniciaram buscas. Uma guarnição da cidade vizinha de Dom Cavati obteve informações sobre a autoria e a localização do veículo furtado. O adolescente foi localizado e, ao ser abordado, assumiu a autoria do furto, indicando onde a motocicleta estava escondida.

Durante a apreensão, o jovem confessou envolvimento em outros furtos na região, incluindo um ocorrido em Tarumirim na semana anterior. Ele alegou que os furtos eram realizados para quitar dívidas com um terceiro indivíduo. A rápida ação policial impediu que o veículo fosse repassado, possibilitando sua recuperação. O adolescente foi apreendido e encaminhado para as medidas legais cabíveis, enquanto a motocicleta foi devolvida ao proprietário.