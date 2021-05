Adolescente é apreendido cocaína, crack e maconha no bairro Aparecida

CARATINGA – Na manhã desta segunda-feira (3), a Polícia Militar esteve no bairro Aparecida para averiguação de uma denúncia de tráfico de drogas.

Durante o deslocamento equipe militar viu o menor de 16 anos na rua José Belegard, sendo ele já conhecido no meio policial pelo tráfico no local. Assim que viu a viatura policial, o menor tentou fugir, porém foi alcançado e submetido à busca. No bolso da bermuda do adolescente foram encontrados R$ 285,00, e próximo ao local que ele estava, em meio a escombros, foi localizada uma sacola contendo 24 cápsulas com cocaína, 15 pedras de crack, três buchas e mais um tablete de maconha.

O menor infrator foi conduzido à delegacia de Polícia Civil sendo acompanhado pela sua representante legal para serem tomadas as providências cabíveis.