Adolescente é agredido e tenta matar o pai a facadas

Um homem de 36 anos, foi agredido com três facadas pelo filho, de 16, na noite de sábado (2), na Vila Formosa, zona rural de Manhuaçu. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos. A vítima que estava dentro de um carro na hora do crime, foi atingida duas vezes no abdômen e uma nas costas.

Segundo informações levantadas pelos militares, a vítima que é usuária de drogas, pegou um tripé e saiu correndo em direção ao filho, encurralando o garoto para agredí-lo. Ele chegou a atingir o adolescente com o tripé no ombro. O filho revidou a agressão com golpes de faca e fugiu em seguida.

Os militares encontraram o rapaz com a faca suja de sangue. Foi solicitado que ele soltasse a arma. Após atender o pedido, ele foi apreendido.

Equipes dos bombeiros e SAMU estiveram no local prestando o socorro a vítima, que foi encaminhada consciente para o bloco cirúrgico do Hospital César Leite. O adolescente e a faca foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.