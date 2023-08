Adolescente de 13 anos rouba mercado em São Sebastião do Anta

Uma adolescente de 13 anos de idade foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, após roubar um mercado em São Sebastião do Anta, utilizado uma faca. O crime aconteceu na tarde deste sábado (12).

Os militares apuraram que a adolescente, após o fato, havia dispensado a faca utilizada durante o assalto em um bueiro próximo ao local. Foi roubada da vítima a quantia de R$ 400,00, contudo, a adolescente gastou parte do dinheiro, sendo recuperada a quantia de R$ 366,00 que estavam escondidos debaixo de um colchão na casa de sua tia.

A adolescente é contumaz em diversos atos infracionais na cidade de São Sebastião do Anta e nesta sexta-feira (11) havia sido expedido um mandado de internação para ela, porém, após diversas diligências esta não havia sido encontrada.

A adolescente foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga acompanhada de sua genitora.

As câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial onde aconteceu o fato registraram toda a ação.