Adolescente assassinado às margens da BR-116

CARATINGA– No final da noite desta última sexta-feira (11), o adolescente Wilher da Costa Ramos Junior, 17 anos, foi assassinado às margens da BR- 116, próximo à fábrica de pães Milani.

De acordo com levantamentos feitos pela Polícia Militar, o adolescente estava junto de outras pessoas fazendo uso de maconha, quando em dado momento uma moto Twister, de cor preta, chegou. No veículo havia dois ocupantes, que trajavam roupas escuras. Eles se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima. Em seguida, os autores fugiram. Uma pessoa que estava com a vítima foi quem contou essa versão para o irmão de Wilher.

Quando o irmão do adolescente chegou ao local do crime, a Polícia Militar já estava fazendo os trabalhos de praxe. Os bombeiros militares compareceram no local e constataram o óbito, enquanto a perícia fez os devidos levantamentos. Foi recolhido pelo perito um celular que estava com a vítima.

Com a notícia de que a pessoa que estava com Wilher poderia ter informações da dinâmica dos fatos, bem como indicação de autoria, foi diligenciado no sentido de ser localizada. No entanto, ao avistar a viatura, esta testemunha correu, não sendo possível sua abordagem. O veículo que essa pessoa se encontrava no momento do fato, um Gol de cor vermelha, foi apreendido para fins de perícia, uma vez que há informações de que os disparos teriam ocorrido com a vítima próximo ao carro.

Outra informação chegou para a polícia relatando que mais um jovem estaria com a testemunha e a vítima no momento dos fatos.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.