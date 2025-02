Adolescente apreendido por tráfico de drogas

MATIPÓ – Um adolescente, 16 anos, foi apreendido no último sábado (8) por tráfico de drogas durante ação da Polícia Militar na rua Arthur Bernardes, bairro Boa Vista, em Matipó.

Durante a realização de Operação Batida Policial, a equipe da Patrulha de Operações avistou um adolescente em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o menor tentou se desfazer de um objeto, jogando-o ao solo.

No decorrer da abordagem, os policiais constataram que o objeto dispensado tratava-se de um invólucro contendo 21 pedras de crack.

O adolescente foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material ilícito apreendido, para as demais providências legais.