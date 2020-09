Adolescente apreendido com drogas e dinheiro

CARATINGA – Um adolescente de 15 anos foi apreendido no início da madrugada desta terça-feira (1), por tráfico de drogas, no bairro Esperança.

Durante realização da operação “Batida Policial”, uma equipe de militares viu o menor em atitude suspeita, sendo procedida abordagem e busca pessoal. Foi localizada no bolso da blusa do menor a quantia R$ 576,00. Durante buscas nas imediações no local onde o adolescente foi abordado foram encontrados dois pedaços de maconha.

O menor foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.