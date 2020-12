Adoção de cartinhas para o Papai Noel dos Correios acontece em meio virtual

Em Caratinga, instituição participante da edição 2020 é o CEIM Rosa Maria Martins de Paula

DA REDAÇÃO– Bicicletas, carrinhos, bonecas, material escolar ou até mesmo cestas básicas. Os pedidos são variados nas cartinhas das crianças para a campanha Papai Noel dos Correios, que serão enviadas de forma diferente neste ano. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a adoção ocorrerá virtualmente. Interessados em realizar os sonhos das crianças podem acessar o blog da campanha, clicar em “Seja você Noel” e seguir os passos indicados para adotar uma cartinha.

Com base na localidade informada, são disponibilizadas as cartas e as sugestões de locais para entrega dos presentes. No blog, estão disponíveis cartas de crianças de escolas públicas, creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, independentemente da idade, matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Também há orientações sobre datas, locais e horários de funcionamento dos pontos de entrega.

Segundo as regras dos correios, cada padrinho ou madrinha pode adotar até 25 pedidos. Quando a adoção for finalizada, aparecerão as etiquetas com os códigos das cartinhas selecionadas, que devem ser coladas nos pacotes de cada presente. A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente nos pontos indicados, sempre com atenção aos protocolos de segurança – uso de máscaras e distanciamento – para evitar aglomerações.

CARATINGA

Em Caratinga, a instituição participante da edição do Papai Noel dos Correios 2020 é o Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Rosa Maria Martins de Paula. Os presentes devem ser entregues na agência dos Correios da Rua Coronel Pedro Martins 137, Centro.

“Este ano a empresa não está divulgando informações quantitativas com relação às praças da campanha, que passou por adaptações para continuar tirando sonhos do papel, com segurança, e dar continuidade a esta tradicional corrente de solidariedade, tão reconhecida pela sociedade. Ao longo desses 30 anos de história, foram mais de 6 milhões de cartinhas adotadas e sonhos realizados em todo o país”, frisou os Correios.