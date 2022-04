CARATINGA- Nesta sexta-feira (29), o Departamento de Epidemiologia e Estatística realizou mais uma feira de adoção de cães na Praça Cesário Alvim. O evento contou com a participação dos alunos da Faculdade de Medicina Veterinária de Caratinga, os quais abordaram temas voltados para o bem-estar animal.

De acordo com a veterinária Ádila Pereira, todos os animais estão castrados, vacinados, vermifugados, negativos para leishmaniose, microchipados e esperando por um novo lar. “Estamos muito felizes com esse resultado, muitas pessoas se conscientizando e optando por adotar um animalzinho no lugar de comprar um amigo, são muitos precisando dessa oportunidade. Temos aqui animais com boas condições de saúde, com vermífugo em dia, tudo para seguir uma vida tranquila e feliz ao lado do responsável”.

A feira tem atraído muitas pessoas em busca da adoção e, conforme Ádila, os animais adotados contam com suporte da Prefeitura por um determinado período. “Os primeiros quatro meses de adoção, o canil vai prestar uma assistência no caso dessa adaptação ao novo lar, o serviço veterinário, a fim de garantir que a pessoa mantenha esse vínculo e cuidado com o animalzinho, que temos feito. Nossa preocupação com a saúde e bem-estar desses animais”.

Aquelas pessoas que desejarem levar um amigo para casa deverão apresentar CPF, documento de identificação e comprovante de residência, sendo que o processo de adoção será feito no mesmo dia. “Se interessar por algum deles já pode fazer a retirada do animal. Caso não tenha algum aqui que a pessoa agrade, no canil temos mais de 90 animais de todos os portes, tamanhos, cores. Animais tranquilos, que mais sinalizam, são diversas opções para escolher. O processo de adoção é feito por meio de termos assinados, garantindo uma posse responsável. A pessoa se responsabiliza pela tutela desse animal, de garantir que ele vai seguir com esse protocolo de saúde, vacinas, vermífugos, assistência médica quando precisar”.

Joubert Rosa Modesto de Souza esteve na Praça e fez sua adoção. “Sempre crescemos na presença de animais, lá em casa minha mãe sempre teve cachorros, gatos. Mudei para cá recentemente, vi essa divulgação e resolvemos dar uma oportunidade a um animal, dar um lar para ele, os animais só querem isso, um lugar na família. Resolvemos vir adotar, fazer essa ação, bem melhor que pegar cachorro de raça e comprar. Dar uma oportunidade para quem realmente precisa”.

Diante de tantos animaizinhos esperando por um lar, Joubert teve uma tarefa difícil até encontrar aquele que será o novo companheiro da família. “Fomos selecionando, critérios, porte, tamanho, esse daqui se identificou com a gente, olhou com aquele olhar, não tem jeito, tivemos que levar mesmo (risos). É meio agitada, mas, é questão de costume. Mas, já se identificou comigo, está tranquilona. Eu minha mulher vamos escolher o nome juntos em casa, mas, vamos cuidar bem dela, levar no Pet Shop agora para comprar uma ração, uma corrente.”

Joubert finaliza deixando um recado para que mais pessoas prestigiem a feira e façam sua adoção. “Apoio a iniciativa, aconselho que as pessoas venham dar uma oportunidade para os animais”.