Administração Municipal explica providências após prefeito testar positivo

Servidores foram orientados a observar a presença de sintomas para possível testagem

CARATINGA- Após o prefeito Welington Moreira (PSD) testar positivo para covid-19, o DIÁRIO também recebeu informações de que uma secretária de governo está com suspeita para a doença e aguarda resultado de teste. Esta informação não foi confirmada pela Prefeitura, mas, a Assessoria de Comunicação respondeu aos questionamentos da reportagem, em relação ao afastamento de servidores da Administração Municipal e testagem.

De acordo com a nota encaminhada, os servidores que tiveram contato com o prefeito foram orientados a observar a presença de sintomas para possível testagem, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. “Foram poucos os servidores, pois assim que o prefeito percebeu os sintomas, já se manteve em isolamento”, disse.

A Assessoria ainda disse que, vale ressaltar que a Administração Municipal, desde o início da pandemia, “adotou medidas administrativas para proteger os servidores, como fornecimento de máscaras, álcool em gel, afastando servidores do grupo de risco e colocando em home office os servidores dos setores onde é possível o trabalho remoto”.