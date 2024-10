Adalclever de volta à Assembleia Legislativa

As eleições municipais vão mudar a composição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a partir de 2025.

Douglas Melo (PSD) foi eleito prefeito de Sete Lagoas no 1º turno, realizado neste domingo (6).

O primeiro suplente do partido, Makoto Sekita, também foi eleito prefeito, em São Gotardo, no Triângulo Mineiro, com 61,45% dos votos.

Neste caso, o segundo suplente do PSD, Adalclever Lopes, deve assumir a vaga – ele já foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos, entre 2003 e 2019.

Assim, Caratinga vive a expectativa de um representante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.