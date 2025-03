Acusados de tráfico de drogas presos em Espera Feliz

ESPERA FELIZ – Durante operação, nesta quinta-feira (20), no córrego Barragem, em Espera Feliz, os militares realizaram a abordagem e prisão de três indivíduos envolvidos com tráfico de drogas, sendo dois homens, ambos 50 anos, e uma mulher, 30.

Durante as buscas foram localizadas 20 pedras de crack, duas munições calibre 44, um telefone celular e R$1.840,00.

Diante dos fatos, os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para as providências subsequentes.