Acusados de incêndio que provocou a morte de dois detentos vão a julgamento

Três detentos acusados pelo incêndio ocorrido em 9 de maio de 2023, em uma cela do presídio de Caratinga, são julgados pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (5). A ação, provocada pela queima de colchões, resultou na intoxicação e queimaduras em outros detentos, sendo que dois deles faleceram: Nilton Lopes de Freitas Neto e Matias Moreira Soares.

No bloco C do presídio ficam duas celas, uma destinada aos presos do castigo, sendo aqueles que cometeram alguma falta e a outra chamada triagem, onde ficam os detentos que acabaram de chegar. O incêndio ocorreu apenas na cela do castigo. No local havia 13 detentos.

Os três detentos respondem pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.