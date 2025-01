Acusado por homicídio em acidente na LMG-823, em São Sebastião do Anta será julgado pelo Tribunal do Júri

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim, representada pelo promotor de justiça, Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, divulgou o pronunciamento acerca da sentença proferida pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Inhapim. O órgão ministerial requereu a pronúncia de um homem acusado de homicídio qualificado.

Segundo a denúncia, em 7 de novembro de 2020, por volta das 21h, na rodovia LMG-823, em São Sebastião do Anta, o acusado conduzia um veículo quando, assumindo o risco de provocar mortes, atingiu duas vítimas, uma de 19 anos e outra de 23 anos. A defesa das vítimas teria sido dificultada pelas circunstâncias do acidente. Após o fato, o motorista evadiu-se do local sem prestar socorro.

A sentença analisou detalhadamente os elementos materiais do caso, considerando depoimentos de testemunhas, relatórios técnicos e diligências policiais. Com base nas provas colhidas, o juiz determinou que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri para responder pelos crimes imputados.

O Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro destacou que essa decisão reflete o compromisso do Poder Judiciário em garantir a legalidade, combater a impunidade e reforçar a segurança da comunidade. “O Ministério Público reforça seu compromisso no combate à impunidade dos crimes de trânsito, buscando justiça para as vítimas e prevenção de novos delitos” disse o promotor.

RELEMBRE O CASO

O grave acidente aconteceu na LMG-823, no KM 22 de São Sebastião do Anta. A colisão entre um veículo Toyota Corolla e uma motocicleta foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária por volta das 20h30 no sábado, 7 de novembro de 2020.

Lucas Vital Araújo, 23 anos, e Pedro Rodrigo Torres de Oliveira Vieira, 19, que estavam na moto, morreram na hora.

O condutor do veículo Corolla fugiu do local, abandonando o veículo.

Segundo informações de terceiros, o condutor do Corolla estava fazendo uso de bebida alcoólica em local público antes dos fatos. Ele teria entrado na contramão e atingido a motocicleta. A perícia da Polícia Civil esteve no local para tomar as devidas providências e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, após liberação, foram transladados para São Sebastião do Anta.