Acusado de tráfico em Pocrane é preso em Vitória/ES

Ação foi realizada em conjunto entre Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Federal

DA REDAÇÃO – Na manhã desta sexta-feira (4) foi preso na cidade de Vitória/ES um homem de 32 anos natural de Pocrane, apontado como líder do tráfico de drogas na região.

O suspeito estava foragido desde o dia 15/6/23, quando policiais apreenderam grande quantidade de drogas e um comparsa do traficante.

Após investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, e com o apoio do Grupo de Capturas da Superintendência da Policia Federal do Espírito Santo, o suspeito foi localizado e preso.

Relembre o caso

Durante a tarde de uma quinta-feira (15/6/23), militares do destacamento de Pocrane receberam uma denúncia anônima informando que quatro indivíduos estavam realizando a venda de drogas em uma área arborizada no bairro cônego Ricardo, em Pocrane.

Com base nessa informação e cientes de que os suspeitos já estavam sendo monitorados pela equipe, foi montada uma operação conjunta com a Polícia Civil com o objetivo de prender os envolvidos e apreender as substâncias ilícitas.

Ao chegarem ao local, os suspeitos empreenderam fuga, carregando consigo diversos materiais. Diante disso, foi necessário realizar um cerco e adentrar na mata. Durante as buscas, um dos indivíduos de 35 anos foi capturado e os seguintes materiais foram apreendidos: 14 barras grandes, duas barras médias de maconha, uma bucha grande, 39 tabletes médios, três tabletes grandes de maconha, uma balança de precisão, uma balança digital de gancho, um celular, uma faca, uma lima chata, um enxadão, um martelo e dois veículos.

O suspeito detido recebeu voz de prisão e foi conduzido para atendimento médico imediato. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ipanema para as devidas providências legais.