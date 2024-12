Acusado de tráfico detido em Matipó

MATIPÓ – Nesta quinta-feira, 19, um jovem, 24 anos, foi detido por tráfico de drogas no bairro Boa Vista, em Matipó. Um menor, 15 anos, foi apreendido durante a operação policial.

Durante patrulhamento, a equipe policial recebeu informações dando conta que dois indivíduos estariam praticando tráfico de drogas nas proximidades de um bar.

No local os indivíduos ao perceberem a aproximação da viatura policial, tentaram dispensar as drogas. Eles foram abordados e durante as buscas foram localizadas cinco buchas e um tablete de maconha, dois papelotes com cocaína, R$980,00 e um telefone celular.

Diante dos fatos, o autor e o menor infrator foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.