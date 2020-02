Acusado de tentativa de homicídio é absolvido

CARATINGA- Um crime de tentativa de homicídio foi julgado na última terça-feira (18), no Fórum Desembargador Faria e Sousa. O réu Nivaldo Cézar Martins Gomes, o ‘Cezinha da Oficina’, foi submetido ao Tribunal do Júri e absolvido da acusação de tentar matar duas pessoas.

Conforme a denúncia do Ministério Público, no dia 13 de julho de 2019, às 1h, na Praça Adriano Sabino, Piedade de Caratinga, Nivaldo “agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”, teria tentado matar Alexsandro Gonçalves Rosa de Jesus, “não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade” e golpeado a vítima Patrícia Machado Rocha.

De acordo com o relatório, denunciado e vítima estavam em um bar e, em determinando momento, Nivaldo teria se desentendido com Alexsandro, lhe desferindo um golpe de faca no tórax. A esposa da vítima interveio e o denunciado também teria lhe desferido um golpe de faca nas costas, fugindo em seguida e as vítimas socorridas e levadas ao atendimento médico.

A PM prendeu Nivaldo em flagrante, apurando que o fato teria sido praticado por “motivo banal”, ou seja, apenas porque a vítima teria se recusado a levá-lo em seu automóvel a um show de música em Caratinga. Em seguida, a prisão foi convertida em preventiva.

O JÚRI

A sessão foi presidida pelo juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto, o Ministério Público esteve representado pela promotora Ana Bárbara Canedo e a defesa foi feita pelo advogado Max Capella Araújo.

O réu foi absolvido pela tese da legítima defesa em relação à vítima Alexsandro e pela tese da negativa de materialidade em relação à vítima Patrícia, pois os jurados acolheram a tese defensiva de que a mulher não recebeu golpes de faca.

Com a absolvição em ambos os crimes, foi determinada a expedição de alvará de soltura para Nivaldo.