Acusado de homicídio em São Domingos das Dores é preso nos Estados Unidos após inclusão do nome na Difusão Vermelha

Foi preso nos Estados Unidos e deportado para o Brasil no último dia 28 de março, um homem de 39 anos acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) de participar de um homicídio em 2020 na zona rural do município de São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A partir de um requerimento da Promotoria de Justiça de Inhapim, o nome dele foi incluído na Difusão Vermelha como procurado pela Justiça Brasileira, o que corresponde a um mandado de captura internacional. Após ser preso nos Estados Unidos, o acusado foi conduzido à delegacia de capturas de Fortaleza, no estado do Ceará. Em seguida, virá para Minas Gerais

Nascido em 1985, o homem, foragido da Justiça de Inhapim, foi denunciado pelo MPMG de um assassinato, em 2020, em coautoria com outro indivíduo. Segundo o MPMG, o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Antes do crime, eles teriam colocado a vítima no porta-malas do veículo dela. Em seguido, a levaram para local onde foi assassinada a tiros.

O pedido de Difusão Vermelha foi requerido pela Promotoria de Justiça de Inhapim após o acusado manter-se foragido durante a instrução criminal, o que resultou na suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional, além da decretação de sua prisão preventiva e da inclusão do alerta vermelho na Interpol, diante da informação de que ele se encontrava nos Estados Unidos.

O processo contra ele tramita na comarca de Inhapim. Caso condenado, o réu poderá cumprir pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão em regime fechado. Para o promotor de Justiça responsável pelo pedido de Difusão Vermelha e de Extradição, Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, a prisão do acusado representa uma grande vitória para a Justiça e um avanço no combate à impunidade e aos crimes violentos graves, como o homicídio.