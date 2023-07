Acusado de homicídio é preso durante operação de trânsito em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE- A Polícia Militar Rodoviária, durante operação de trânsito, na rodovia estadual AMG 4020-km 07 em São João do Oriente, abordou o condutor de um automóvel Fiat/Pálio, cor cinza, que seguia sentido decrescente.

Após consulta ao sistema informatizado foi identificado em desfavor do passageiro do veículo, um mandado de prisão da vara de execução penal da comarca de Governador Valadares, pelo crime de homicídio.

De imediato, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo conduzido para a delegacia em Caratinga.