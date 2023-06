Acusado de estupro, treinador de futebol pode ser condenado entre 26 e 54 anos de prisão

DA REDAÇÃO- O Ministério Público de Minas Gerais, através da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim – promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro), em atuação conjunta com a Delegacia da Polícia Civil, representou pela prisão preventiva de um homem de 29 anos, por graves delitos de estupro de vulnerável e realização de filmagem de ato sexual com adolescente (artigo 217A do Código Penal e artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Os crimes foram praticados no dia 19 de maio de 2023, por volta das 10h, em uma casa situada à Rua Geraldina Rezende Alves, Centro, em São Sebastião do Anta, contras duas garotas de 13 anos de idade, se aproximando da vítima valendo-se de sua função de treinador de futebol de equipe feminina naquela localidade.

A prisão foi deferida pela magistrada da 1ª Vara de Inhapim, Larissa Teixeira da Costa e cumprida no dia último dia 22 de junho. A Promotoria de Justiça de Inhapim apurou, ainda, que este mesmo autor cometeu outro estupro no município de Serra/ES, em abril de 2018 até agosto de 2020 contra duas meninas de 12 e 13 anos e, após, foi solto em liberdade provisória naquele processo por decisão da juíza da comarca de Vila Velha. Em seguida, veio a residir em São Sebastião do Anta, município da comarca de Inhapim, estando, portanto, na condição de foragido da Justiça do Espírito Santo.

Com a conclusão da investigação, no prazo de 10 dias, o autor será denunciado e processado perante a 1ª Vara Criminal de Inhapim podendo ser condenado a penas entre 26 e 54 anos em regime fechado. O autor responderá, ainda, perante a 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES pelos crimes de estupro praticados em Serra (estupro de vulnerável contra duas outras meninas).