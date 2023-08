Acusado de ameaçar a ex-esposa é preso, e arma de fogo é encontrada em sua residência

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Mulheres de Caratinga deflagrou operação policial com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito (43 anos) de ameaçar sua ex companheira.

Durante o cumprimento da medida cautelar foi localizada na residência do suspeito uma pistola 9mm e quatorze munições do mesmo calibre em situação irregular, sendo o armamento e munições apreendidas.

O suspeito tem histórico de ameaçar mulheres com quem se relacionava, sendo registrado quatro ocorrências neste sentido desde de o ano de 2018, sendo o registro mais recente no dia 01/08/2023.

O suspeito não estava em casa no momento do cumprimento da busca e apreensão e será intimado nos próximos dias para prestar interrogatório.