Acusada de tráfico detida em Espera Feliz

ESPERA FELIZ – Uma mulher, 36 anos, foi presa nesta quarta-feira (10) acusada de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no centro de Espera Feliz.

Por volta de meia-noite, a Polícia Militar recebeu denúncia de que uma mulher estaria vendendo drogas em frente à própria residência. A equipe policial conseguiu abordar a autora vendendo drogas no local denunciado, sendo localizado um tablete e onze buchas de maconha; um papelote com cocaína, 13 pedras de crack, duas balanças de precisão e R$ 250,00.

Diante dos fatos, a autora foi presa pelo crime de tráfico de drogas, o autor de 29 anos preso pelo crime de uso e consumo de drogas e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil.