Acresce Energia Solar: Revolucionando o mercado de Energia Sustentável

CARATINGA- Entre os campos de café, onde a terra se aquece ao toque suave do sol, nasce uma força transformadora. Em meio à riqueza verde das plantações, a energia solar brota com a mesma intensidade da terra fértil, iluminando um futuro mais sustentável e próspero. É nesse cenário que a Acresce Energia Solar tem feito história.

Desde 2022, a Acresce Energia Solar vem transformando o mercado de energia com um objetivo claro: tornar a energia limpa, renovável e acessível para todos. Inicialmente, a empresa focou na criação de suas próprias usinas, estabelecendo uma base sólida para um modelo energético mais sustentável. Mas, foi com a inovação de conectar pequenos produtores ao grande mercado de energia que a Acresce se destacou, possibilitando que qualquer pessoa possa comercializar a própria energia e transformar sustentabilidade em lucro.

O empresário Rodrigo Sobreira explica como tudo funciona. De um lado, o produtor de energia e do outro, o cliente que receberá esse benefício com desconto na conta de energia. “Temos parceiros que são consorciados, investidores que entraram, e a gente ainda tem essa abertura. Todas as pessoas que têm interesse em criar uma renda passiva, fazendo a geração de receita através da produção e venda de energia sustentável, limpa, podem trazer para nós essa usina, essa fonte de geração de energia. Assim, vão gerar uma renda passiva para si mesmos. A partir daí, temos também o nosso cliente consumidor, que receberá essa energia gerada, aproveitando o benefício do desconto na conta de energia.”

Rodrigo também destaca que qualquer pessoa que tem uma conta de energia é um cliente em potencial da Acresce Energia. “Independentemente do tamanho – seja uma grande empresa, uma pequena empresa, produtor rural ou residência – todos têm a possibilidade de ter essa vantagem econômica. Fazemos uma simulação da energia que o cliente precisa receber e ajustamos tecnicamente junto à concessionária para transferir a quantidade necessária. Em cerca de dois meses após o contrato, o cliente já começa a receber o desconto total e imediato.”

Processo simples e atendimento humanizado

“Tudo que você precisa é estar com sua conta de energia e mandar uma foto pelo WhatsApp. O restante, a gente faz para você. A assinatura do contrato é toda digital, e o atendimento é humanizado, rápido e eficiente”, explica Rodrigo. Ele ainda reforça que a empresa não trabalha com burocracia, facilitando ao máximo o processo para seus clientes.

O impacto é imediato, como pontua. “Você vai receber o boleto da concessionária apenas com a taxa mínima e iluminação, enquanto o consumo efetivo virá no nosso boleto, já com desconto”.

Democratização da produção de energia

A Acresce também inova ao democratizar a renda na produção de energia, como ressalta Rodrigo. “Quando falávamos de energia, pensávamos em grandes concessionárias ou no petróleo. Agora, podemos produzir nossa própria energia e gerar renda com ela. Temos pessoas que disponibilizam locais para instalação de usinas, geram excedentes e transferem para outros que não têm condições de produzir. Todos aproveitam o benefício do desconto.”

As usinas podem ser instaladas em áreas rurais, urbanas, telhados ou terrenos. “Assim como um imóvel é colocado em uma imobiliária, as pessoas consorciam suas usinas conosco. Gerenciamos a comercialização da energia de forma eficiente, garantindo benefícios econômicos e energéticos”, detalha Rodrigo.

Energia sustentável sem investimento inicial

A empresária Eula Sobreira reforça os benefícios de fazer parte da Acresce e aderir à energia solar por assinatura. “Nós produzimos a energia e a injetamos na rede da concessionária. Aqui em Minas Gerais, ela chega para você com um custo bem menor. E o melhor: você não precisa fazer nenhum investimento inicial.”

Eula também esclarece um ponto importante: “Não vendemos placas solares. Nossa energia é produzida e injetada diretamente para o cliente através da concessionária. É uma solução útil para quem paga aluguel ou não tem espaço para instalação de placas solares. Sem burocracia, sem fidelidade e com economia garantida.”

Contato fácil e personalizado

Os interessados podem entrar em contato com a Acresce pelo WhatsApp (33) 99965-0001 ou pelo Instagram (@acresceenergia). “Nosso diferencial é o atendimento humanizado. Você fala direto com um atendente, sem burocracia, e o processo é todo simplificado”, reforça Rodrigo.

A Acresce Energia Solar segue liderando uma revolução no mercado de energia, conectando sustentabilidade, economia e inovação em um modelo que beneficia a todos.