Ações sociais das unidades Doctum beneficiam comunidades locais

Instituições de Caratinga e Almenara receberam doações

CARATINGA– Oferecer uma educação libertadora que promova, para além de objetivos técnicos e científicos, a emancipação das pessoas, preparando-as para o pleno exercício da cidadania de forma a se tornarem protagonistas da transformação social de si mesmo e de sua comunidade, essa é a missão da Rede de Ensino Doctum. Com base nestes princípios, a instituição incentiva ações sociais que beneficiem diretamente as localidades nas quais as unidades estão inseridas.

Na última semana, duas iniciativas mostraram, mais uma vez, a força da solidariedade coletiva. Na unidade Doctum de Caratinga, os alunos do curso de Direito promoveram uma gincana solidária com o objetivo de arrecadar itens de higiene pessoal para as detentas do Presídio de Caratinga. Os diversos produtos, como sabonetes, absorventes e escovas de dentes, serão entregues na próxima sexta-feira (04). Além disso, os estudantes vão realizar no local um café da manhã e uma roda de conversa mediada pelo professor Humberto Luiz.

A unidade de Almenara, localizada no Vale do Jequitinhonha, também promoveu uma ação social que beneficiou a comunidade. Os alunos participaram de um trote solidário que reuniu as turmas de Serviço Social, Ciências Contábeis e Fisioterapia. A iniciativa arrecadou mais de 400 litros de leite que foram entregues, na última segunda-feira, 30, à Fundação Deraldo Guimarães, instituição mantenedora do Hospital Deraldo Guimarães, que atende 16 cidades do Baixo Vale do Jequitinhonha. Para o presidente da Fundação, Paulo Tupy, a atitude dos alunos da Doctum é um belo exemplo. “Esse leite vai nos ajudar, é menos uma despesa para nós em um mês difícil. Atitudes como essa deveriam ser seguidas. Só tenho a agradecer”, finaliza.