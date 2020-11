ACL realiza cerimônia de posse à distância

Videoconferência marcou o ingresso de dois membros efetivos e dois correspondentes

CARATINGA – Adaptada à realidade imposta pela pandemia da covid-19, a Academia Caratinguense de Letras promoveu um encontro virtual na última segunda-feira (23) para a posse de seus novos membros. Foi a primeira vez que uma sessão solene nesse formato aconteceu na ACL, que costuma realizá-las na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga.

Segundo o presidente da ACL, Eugênio Maria Gomes, a posse estava planejada para uma sessão presencial que ocorreria em março. “Infelizmente veio a pandemia e com ela a necessidade do distanciamento social. Nesse período, a academia tem se mantido atuante, fazendo encontros online. Também nesse formato nós realizamos a quinta edição da Feira Literária Professor José Lacerda da Cunha. Gostaríamos de ter propiciado à comunidade uma posse festiva, com as pessoas se abraçando, mas não foi possível. Decidimos então pelo formato online, e também foi uma posse muito bonita e solene”, relata.

Durante a sessão, os quatro novos acadêmicos fizeram o juramento e vestiram o fardão da ACL pela primeira vez. A assinatura do termo de posse e o recebimento dos diplomas e medalhas acontecerão na primeira reunião presencial da academia. Como membros efetivos ingressaram as professoras Claudia Cardoso da Cruz Gomes e Celeste Aparecida Dias. Já os novos membros correspondentes são José Maria de Carvalho e a professora Maria do Rosário Martins da Silva. Os novos acadêmicos foram saudados pelo colega, professor José Aylton de Mattos.

Em seu discurso, Celeste Aparecida Dias destacou a importância da literatura e citou a obra do escritor José Jacinto Veiga, patrono da cadeira que ela passa a ocupar na ACL. “Em ‘Na estrada do amanhecer’, o sábio escritor afirma que quando a pessoa atravessa uma linha, morre de um lado, mas nasce de outro. Hoje sou grata à Academia Caratinguense de Letras, que me oportunizou atravessar mais uma linha em minha vida para nascer na condição de escritora”, declara.

José Maria de Carvalho, membro correspondente recém-empossado, disse estar orgulhoso e honrado com o convite para fazer parte da ACL. Ele destaca a importância da literatura como agente de transformação social. “É pela palavra que se muda o mundo, não pela bala, não pela violência. Já passou essa era, já tivemos essa experiência. Monteiro Lobato estava certo ao dizer que ‘um país se faz com homens e livros’. Acredito que essa é a base da pirâmide”, afirma.